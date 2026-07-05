Kumpas şehidi Amiral Çakmak anıldı: 'Aynı kader yaşanmasın’

Balyoz kumpasıyla tutsak edildiği Silivri’de akciğer kanserine yakalanması sonucu 52 yaşında yaşamını yitiren Kumpas şehidi Tuğamiral Cem Aziz Çakmak ölümünün onbirinci yıl dönümünde dün mezarı başında anıldı.

Törene ailesinin yanı sıra başta İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak, ADD Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Arif Anıl Öztürk olmak üzere Çakmak’ın silah arkadaşları ve yurttaşlar katıldı.

Cumhuriyet’e konuşan eşi Sevgi Çakmak. “Eşim ve bedel ödeyen silah arkadaşları, hedef olduklarında toplumu tehlikelere karşı uyardılar. Bugünkü siyasi yargılamalarda da sahte belgeler, yalancı tanıklıklar görüyoruz. Mehmet Murat Çalık ve Tayfun Kahraman gibi sağlık durumu riskli olan kişilerin aynı kaderi yaşamasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.