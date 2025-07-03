Kumpas Şehidi Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın 10. ölüm yıl dönümü: 'Donanma'nın Kutup Yıldızı' anılıyor

İlk tören yarın Karacaahmet Mezarlığında saat 10.00'da yapılacak. Çakmak, 32. Ada / J-208 Parseli'ndeki mezarı başındaki törenin ardından 6 Temmuz Pazar günü KUMPAS-DER ve Üçüncü Yol Platformu tarafından organize edilen ikinci törende, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenecek söyleşi ve müzik dinletisiyle anılacak. Sunuculuğunu duayen gazeteci Gülgün Feyman'ın yapacağı ve saat 14.00’te başlayacak törende "Hukukçu gözüyle kumpas davalar" başlıklı ilk mini oturumda avukat Şule Nazlıoğlu, avukat Hüseyin Ersöz ve avukat Cihan Arık söz alacak. Oturumun yöneticiliğini ise Cumhuriyet Kitapları Genel Yayın Koordinatörü Berrin Karadeniz yapacak.

YAZARLARIMIZ SÖZ ALACAK

İlk oturumun ardından müzisyen Özgür Kıyat müzik dinletisi izleyiciyle buluşacak. Kıyat’ın ardından ise gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, “Gazeteciler anlatıyor: Kumpas davalar ve Türkiye’nin dönüşümü” başlıklı oturumda söz alacak. Bu oturumun yöneticisi ise gazetemiz muhabiri Çağdaş Bayraktar yapacak. Tören öncesi Cem Aziz Çakmak’ın eşi Sevgi Çakmak ve KUMPAS-DER Başkanı Ahmet Tatar Cumhuriyet'e konuştu. Geçenin yalnızca zaman olduğunu ve acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Çakmak, "Yalnızca Cem'in silah arkadaşlarını değil, bu hukuksuzluğu içselleştiremeyen herkesi bizi yalnız bırakmamaya çağırıyoruz" dedi.

‘TÜM CUMHURİYETÇİLERİ BEKLİYORUZ’

“Yaklaşık 15 yıl önce ülkemizde devletin kurumlarını ele geçiren FETÖ çetesi büyük bir hukuksuzluk fırtınası estirdi” diyen Tatar ise şunları söyledi: “Devletin temeli olan hukukun adaletin araçsallaştırılmasının acısını çok yakından çekenler olarak, başta Cem Aziz Çakmak olmak üzere bütün 'Hukuk ve Adalet Şehitlerimiz' adına ülkemizde hukukun üstünlüğünün yeniden kurulmasını temenni ediyoruz. Haksızlıklar karşısında adalet arayanları, Cumhuriyetinin geleceğinden kaygı duyanları, hukuku, demokrasiyi herkes için talep eden tüm Cumhuriyetçileri; kumpas şehidimiz Çakmak’ın 10. yıl dönümünde, 6 Temmuz 2025 pazar günü, saat 14.00’te Cem Karaca Kültür Merkezine bekliyoruz.”