Kumpasın hedefiydi, şehit oldu

Cumhuriyet’e konuşan Korkmaz’ın avukatı Saraçoğlu, “Müvekkilimin üsteğmen rütbesinde maruz kaldığı ‘İzmir casusluk ve fuhuş’ soruşturması, milli orduya kurulan kumpasların en fütursuzuydu” dedi.

Soruşturmanın başında dijital kayıtların el koyma tarihlerinden sonra üretilmiş olduğunu tespit ettikleri ve yetkililere sundukları halde kumpasın aleti haline gelen ve meslekten ihraç edilen hâkim ve savcıların yargılamayı devam ettirdiğine dikkat çeken avukat Saraçoğlu, “Böylece birçok Türk askerinin TSK’den tasfiyesine neden olan süreçlerde rol oynadılar. Buna ilaveten TSK’nin itibarıyla oynanmaya çalışıldı” ifadelerini kullandı.

O dönem yeni baba olan Yarbay Korkmaz’ın her türlü kumpasla mücadele ettiğini vurgulayan Saraçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Kumpasların siyaset ile yargıda kabul edilmesi ve beraat sonucu ortaya çıkmasıyla mesleğinde üst rütbelere yükselen Korkmaz’ın, elim uçak kazasıyla şehit olması, ailesini, meslektaşlarını ve ülkemizi yasa boğdu. Vatan ve Atatürk sevdalısı, görev aşkıyla dolu bir Türk subayını yitirdik. Başımız sağ olsun."