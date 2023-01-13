Kuraklık alarm veriyor: Pelitözü Göleti’nde sular kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi
Bilecik'te yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık sonrası Pelitözü Gölet’inde sular yaklaşık 30 metre çekildi.
Bilecik'te 7 kilometre uzaklıkta Pelitözü Göleti'nde sular, yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık sonrası kıyıdan hayli çekildi. Gölette, kıyıdan itibaren çekilme dron ile görüntülendi.
"GÖLÜMÜZ BU KADAR ÇEKİLMEMİŞTİ"
Pelitözü Göleti'ne her gün geldiği anlatan Sefer Bilgin, "Ben 7 yıldır Bilecik’te yaşıyorum, hemen her gün Bilecik Pelitözü göledimize geliyorum. Ama ilk defa bu sene bu kadar çekildiğini fark ettik. Bunun sebebi de havaların yağışlı gitmemesi, iklimsel değişiklikler. Geçen yıl bu zamanlar buralarda kar vardı, gölümüz bu kadar çekilmemişti. Ama şu anda gölümüzün durumu bu" dedi.
Öte yandan florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Bir sigara grubundan indirim
- Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- Burhan Çaçan yaşamını yitirdi
- Kalabalığın arasına dalan araç beş kişiyi öldürdü
- Emin Şen'den ilk açıklama!