Kuraklık alarmı... Suyu biten Mumcular Barajı kapatıldı!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 16:08

Güncelleme: 05.10.2023 - 16:08

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak seviyesi geçen yıllara göre çok düşük kalan Mumcular Barajı'ndaki su tükendi. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Barajı'nda su seviyesinin yüzde 8 dolaylarına düşmesi üzerine baraj kapatılarak su iletimi kesildi.

SU MİKTARINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ!

18 milyon metreküp dolum hacmine sahip olan Mumcular Barajı'nda 1 Ocak 2023 itibariyle sadece 6,37 milyon metreküp su depolanabildi. Su rezervlerinin düşüklüğü nedeniyle yaz aylarında daha büyük su sorunlarının yaşanmaması için 25 Nisan’a kadar Mumcular Barajı'ndan su alınmadı. 26 Nisan itibariyle barajdan su alınarak Bodrum halkına verilmeye başlandı. Bu süreçte ise Bodrum’un kış nüfusunun yaz nüfusuna göre düşük olması nedeniyle alternatif su kaynaklarından besleme yapıldı.

Barajın DSİ tarafından yüzde 66’lık kısmının tarımsal sulama yüzde 36’lık kısmının ise içme suyu olarak verilmesi nedeniyle bu yıl sadece Mumcular Barajı'ndan Bodrum’a 3,38 milyon metreküp içme suyu sağlanabildi. Geçen yıl ise bu rakam 6,9 milyon metreküp olarak tespit edilmişti. Her geçen yıl düşen baraj seviyeleri bu yıl etkisini daha da arttırırken, barajdan Yarımadaya su verilmesi tamamen sona erdi.

“BODRUM’DA SORUNLAR YAŞANABİLİR”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, yeraltı su kaynaklarının azalması, yağışların istenilen düzeyde olmaması ve artan su kullanımı nedeniyle özellikle Bodrum’da önemli bir su sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Ülgen, Mumcular Barajı'nın suyunun neredeyse tükendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Önemli bir su kaynağımız su kalmaması nedeniyle kapatıldı. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilave su kaynakları için önemli çalışmalar yaptık yapmaya da devam ediyoruz. İlerleyen günlerde Bodrum’da suyun yetersiz olması nedeniyle kesintilerin yaşanması gündeme gelebilir. Bunun yaşanmaması için tüm ekiplerimizle gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Ancak sadece MUSKİ tarafından yapılan bu çalışmalar tek başına yetersiz kalabilir. Diğer tüm kurum ve kuruluşlarda üzerlerine düşeni yapmalı ve Bodrum’un geleceği için büyük ölçekli bir içme suyu planlaması yapılmalıdır.”