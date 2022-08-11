Kuraklık ve su krizi Efes Selçuk'ta konuşulacak

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:02

KEÇİ Kültür Ekoloji Çevre ve İletişim Derneği, 2022 yılını su yılı ilan etti ve “Kuyu Kurumadan” üst başlıklı İzmir’de Gediz ve Küçük Menderes havzaları üzerinde bulunan beş ilçede su çalıştayı düzenleme kararı aldı. Ege Bölgesi’nde Gediz ve Küçük Menderes havzaları üzerinde bulunan Seferihisar, Selçuk, Ödemiş, Çiğli ve Foça ilçelerinde yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, sulama birlikleri, üretici kooperatifleri, akademisyenler, uzmanlar ve üreticiler su krizini konuşmak ve çözüm yöntemlerini tartışmak için bir araya geldiği bu çalıştayların ikincisi Efes Selçuk'ta düzenlenecek.

EFES TARLASINDA DÜZENLENECEK

Su çalıştaylarının ilki Temmuz ayı içerisinde Seferihisar’da gerçekleştirildi. Yoğun katılım ve ilginin olduğu ilk toplantının ardından ikinci buluşma 12 Ağustos Cuma günü Efes Selçuk’ta gerçekleşecek. Çalıştaya Efes Selçuk Belediyesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İZSU 2. Bölge Bakım ve Onarım Dairesi Küçük Menderes Arıtma ve Pompalar Şube Müdürlüğü sunum ve katkılarıyla destek olacak. 12 Ağustos Cuma günü saat 18.30'da Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde gerçekleşecek olan toplantıda ayrıca WWF-Türkiye ve Anadolu Meraları Onarıcı Tarım Projesi Danışmanı Edwin Clarke da yağmur hasadı uygulamaları üzerine bir sunum yapacak.

ÇALIŞTAY SONUNDA RAPOR HAZIRLANIYOR

Türkiye hızla “su fakiri” ülke konumunda ilerlerken acil tedbirler alınmadığı takdirde bir gıda krizi ile karşı karşıya kalabilir. Suyun yüzde 74’ü tarımsal üretim sırasında kullanılmakta olup, bu suyun çok büyük bir kısmı ise sulama sırasında kaybolmaktadır. Çalıştaylarda su krizinde gelinen nokta, su yönetimi, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri tartışılacak, üreticilerin sahadan ilettiği bilgiler ve uzmanların bilimsel katkılarıyla geleceğe dönük yaklaşımlar değerlendirilecek. KEÇİ Derneği’nin başlatmış olduğu “Kuyu Kurumadan” çalışmasından çıkan sonuç raporu kamuoyu ile de paylaşılacak.