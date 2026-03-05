Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi tarafından cinsel istismara uğramıştı: Sahilde ölü bulunan anne ve kızının son görüntüleri ortaya çıktı!

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde 1 Mart'ta denizde hareketsiz halde bulunan Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi tarafından cinsel istismara uğramıştı
Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan anne ve kızının son görüntüleri ortaya çıktı!
Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri dün Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in son görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Çelik'in kucağındaki kızıyla taksiye bindiği ve sahilde araçtan indiği görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Fatma Nur Çelik’in, Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin üç yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın sürdüğü süreçte adalet nöbeti tuttuğu öğrenildi.