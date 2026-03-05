Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi tarafından cinsel istismara uğramıştı: Sahilde ölü bulunan anne ve kızının son görüntüleri ortaya çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.03.2026 15:28:00
DHA
Zeytinburnu'nda denizde cesedi bulunan Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler'in (8) son görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Çelik'in kızı 3 yaşındayken Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisinin cinsel istismarda bulunmasının ardından adalet nöbeti tuttuğu gündeme gelmişti.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde 1 Mart'ta denizde hareketsiz halde bulunan Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri dün Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Image

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Çelik'in kucağındaki kızıyla taksiye bindiği ve sahilde araçtan indiği görülüyor. 

NE OLMUŞTU?

Fatma Nur Çelik’in, Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin üç yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın sürdüğü süreçte adalet nöbeti tuttuğu öğrenildi.

