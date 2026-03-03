Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisinin, kızına istismarda bulunduğuna ilişkin duruşma sürerken anne ve kız ölü bulundu: Avukatın Sesi İnisiyatifi’nden cenaze için tedbir kararı

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler’in, üç yaşındayken kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması sürerken, mağdur çocuk ve annesi ölü bulundu. Anne Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler (8)'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Avukatın Sesi İnisiyatifi, ölü bulunan anne ve kızın cenazelerinin istismarla yargılanan baba Ayhan Şengüler’e verilmemesi ve cenazeye katılmaması için tedbir talebinde bulundu.

"FATMA NUR ‘ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM, EĞER ÖLÜRSEM BU İNTİHAR DEĞİLDİR’ DEMİŞTİ"

Talep kabul edilirken, Avukatın Sesi İnisiyatifi’nden avukat Pınar Akbina, “Burada tarikat eliyle, yargı sistemimiz eliyle, bakanlık eliyle iki tane masum insanın canı alındı. Fatma Nur ‘Ölüm tehditleri alıyorum, eğer ölürsem bu intihar değildir’ demişti. Ne yazık ki göz göre göre ölüme sürüklendiler. İntihar olduğu da meçhul şu anda. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz bu kişinin cenazelere yaklaşmaması için bir başvuruda bulunduk hem Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına ve Bakırköy Aile Mahkemesi'ne. Uzaklaştırma kararı aldık şu anda. İlgili yerleri de tebliğ ettik” dedi.

“Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek” diyen Akbina, “Fatma Nur'un hayalleri vardı. Çocuğunu güzel bir gelecek kurmak istiyordu. Kendi yaşadıklarını yaşamamasını istiyordu ama ne yazık ki böyle bir olay yaşandı. Gerçeğin ortaya çıkması için de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.