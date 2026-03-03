Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisinin, kızına istismarda bulunduğuna ilişkin duruşma sürerken anne ve kızı yaşamını yitirdi: 'Kadınları koruyamayan sistemin özeti'

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin, üç yaşındayken kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması sürerken, mağdur çocuk ve annesi ölü bulundu.

İstanbul Zeytinburnu’nda sahilde bulunan iki cesedin, Fatma Nur Çelik (30) ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’e ait olduğu belirlendi.

"ÖNCE ANNE ATLADI SONRA UFAK KIZ KENDİNİ ATMIŞTI"

Anne ve kızın denize atlayarak yaşamlarına son verdiğini iddia eden Abdülaziz Alevlidağ isimli yurttaş, "Biz bir saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı, suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya iki kadın iki de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar anneyi de yarım saat önce çıkardılar’’ dedi.

“HASTANEDEN 10 GÜN SONRA TABURCU EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ”

Anne ve kızın cansız bedenleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Anne ve kızın geçen haftalarda tedavi ile terapi sürecinin başlatıldığı belirtilirken, yaklaşık 10 gün sonra gerekçe gösterilmeden hastaneden taburcu edildikleri öne sürüldü. Öte yandan, Fatma Nur Çelik’in, Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin üç yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın sürdüğü süreçte adalet nöbeti tutuyordu.

Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, “Bu şüpheli ölümün takipçisi olacağımızı başa yazmalıyım. Fatmanur Çelik ve gencecik ölüm haberi, hepimizi derinden sarsan ve öfkemizi büyüten bir gelişme oldu. Fatma hanım senelerdir büyük bir onurla ve dirençle adalet mücadelesi veriyordu. Onun bu uzun soluklu direnişinin sona ermesi, yalnızca bireysel bir çaresizlik değil, aynı zamanda kadınları yalnız bırakan, onları şiddet ve adaletsizlik sarmalında koruyamayan sistemin de acı bir özetidir. Bizler Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu kaybın ardında yatan o ağır yükün ve yıllara yayılan yorgunluğun çok iyi farkındayız” dedi.

"HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDECEK"

“Fatmanur ve kızının hayatını kaybetmesi bu davanın kapandığı anlamına kesinlikle gelmiyor” diyen Tozbey, “Bizler onun sesini duyurmaya, faillerin ve bu sonuca zemin hazırlayan tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi için hukuki sürecin takipçisi olmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Dernek olarak mesajımız çok nettir; hiçbir kadını ve çocuğu karanlıkta yalnız bırakmayacağız. Fatmanur'un yıllarca süren mücadelesini artık biz devraldık ve kadınları ölüme, çaresizliğe sürükleyen bu düzene karşı dayanışmamızı her zamankinden daha güçlü bir şekilde büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

"'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM, ÖLÜRSEM İNTİHAR DEĞİLDİR' DEMİŞTİ"

Avukatın Sesi İnisiyatifi şu açıklamada bulundu

“Kısa süre önce İstanbul Anadolu Adliyesi önünde oturma eylemi başlatan anne, kendisine destek için giden üyelerimize açıkça şunu söylemiştir: ‘Ölüm tehditleri alıyorum. Eğer ölürsem bu intihar değildir.’ Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin anneyi arayarak, eyleme devam etmesi halinde çocuğunun elinden alınacağı yönünde tehditlerde bulunduğu da tarafımıza iletilmiştir. Bu olay sıradan bir ölüm değildir. Ortada ciddi iddialar, tehditler ve kamu görevlilerinin sorumluluğu bulunmaktadır. Gerçeğin ortaya çıkması için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız”