Kuran kursu hocası hayatını kaybetmişti: Eyüpsultan'da taranan otomobilin arkasından 'suç örgütleri' çıktı: 25 gözaltı

30 Aralık 2022 Cuma, 16:58

Kağıthane Nurtepe'de 19 Aralık'ta 2 kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Aynı gece Eyüpsultan'da da bir aracın taranmadı ve otomobildeki Mehmet Emin Kalkan vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

GEREKÇE: UYUŞTURUCU

Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda silahlı çatışmaların uyuşturucu satışı nedeniyle aralarında husumet bulunan Anurcular ve Gündoğmuş şebekeleri arasında yaşandığı tespit edildi.

İddiaya göre Gündoğmuş şebekesi, yaşanan saldırı sonrasında, Barış Boyun grubu altında faaliyet gösteren Daltonlar grubuyla görüşerek destek aldı.

KURAN KURSU HOCASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gündoğmuş ve Daltonlar suç örgütü üyeleri, 25 Aralık'ta Kağıthane'de karşı grup üyelerine silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan çatışmada, kurşunları yanlışlıkla Kuran kursu hocası Ramazan Arslan'a isabet etti.

Olayla hiçbir ilgisi olmayan Arslan hayatını kaybetti. Çalışmalarına devam eden ekipler, Ramazan Arslan'ın vücuduna isabet eden kurşunların da aynı şebeke üyelerinin silahından çıktığını belirledi.

ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine polis, şebeke üyelerinin adreslerini tespit ederek, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda AK-47 marka uzun namlulu tüfek, 10 ruhsatsız tabanca, farklı ebatlarda 163 adet fişek, yaklaşık 1 kilo eroin maddesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken geri kalanının Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.