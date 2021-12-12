Kur'an kursundaki istismarı aileler anlattı: 'Geceleri güvenlik kameralarını ters çeviriyormuş'

12 Aralık 2021 Pazar, 10:03

Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı merkez Palandöken ilçesinde bulunan Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur’an kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğradı. Erzurum Valisi Okay Memiş olayı doğrularken kursta gönüllü denetçi olarak görev yapan zanlının Yozgat'ta kaçmak isterken yakalandığını açıklamıştı. İstismarcı hocanın işlemleri Yozgat’ta sürüyor.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Kadriye Ovacı'nın yeğeni, istismara uğrayan 7 çocuktan biri. Olay, geçen hafta perşembe günü kurstaki bir çocuğun annesine itirafıyla ortaya çıkıyor. Daha öncesinde ise istismarcı hoca, tam 6 aydır çocuklara hem şiddet uygulamış ve istismar etmiş.

Ovacı, Kur’an kursunda yaşananları, çocukların anlattıklarını şöyle özetliyor:

“Biz oğlumuzu kursa verdiğimizde iyiydi. Bir zaman sonra içine kapandığını fark ettik. Aslında biz de şüphelenmiştik. Genel olarak kursu istemiyordu biz de ona yorduk. Yatılı bir kurstu bu ve haftasonu eve geldiğinde vücudunda morluklar görüyorduk. Soruyorduk kendisine, ‘arkadaşlarla oynarken düştük’ diyordu. Bir ara burnu kırıldı, kolu iki kere çatladı. Meğerse bu hoca yapıyormuş hepsini. İstismarın yanında şiddet de varmış.”

TEHDİT ETMİŞ, KAMERALARI TERS ÇEVİRMİŞ

Anlatılana göre istismar ve tacizler ağırlıklı olarak geceleri yaşanmış. İsmini vermek istemeyen, çocuğu istismara uğrayan başka bir anne de şunları söylüyor:

“İçki de içiyormuş bu kişi sürekli. Gece olunca kameraları çeviriyormuş. Sürekli halde sistematik olarak taciz ve istismar söz konusu. Çocuklar da seslerini çıkarmamışlar. Tehdit etmiş.”

Ovacı da bunları doğruluyor: “Geceleri güvenlik kameralarını ters çeviriyormuş. Benim en çok kızdığım diğer hocalar ve müdür. Nasıl kameraların sürekli ters çevrildiğini, kapatıldığını görmezler? Çocuklara porno filmler bile izletiyormuş. Bir de bunları yaparken videolar çekiyormuş.”

ŞİKAYET EDİLMİŞ FAKAT ÜZERİNDE DURULMAMIŞ

İstismarcı hocanın yaptıkları bunlarla da sınırlı değil. Ailelerin anlattıklarına göre istismarın yanında çocuklara hırsızlık dahi yaptırıyormuş. Daha önce, kurstaki başka bir hoca tarafından istismarcı hoca şikayet de edilmiş fakat üzerinde durulmamış.

Şu anda olayı inkar eden aileler de var, çocuklarına yaşatılanları atlatmak, çocuklarına destek olmak isteyen aileler de. Birçok aile çökmüş durumda ve çocuklar psikolojik destek alıyorlar.

Çocukların aktardığına göre istismarcı hoca, sadece bu kursta değil, dışarıda da tecavüz ettiği bir kadının videosunu telefonuna kaydetmiş. Birçok aile perişan olmuş durumda. Çoğunun fikri ise bir daha çocuklarını bu kurslara göndermemek. En azından çocuklarının karar vermesini sağlamak.

Editör notu: Haberde yer alan Kadriye Ovacı ismi rumuz olarak yazılmıştır.