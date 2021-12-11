Üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı
Şanlıurfa’nın Eyyubiye ilçesinde üvey kızı M.I.'ya (17) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.Y., yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eyyübiye Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve Asayiş Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen F.Y.'nin İkizce Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, F.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Karakola götürülen F.Y.’nin aynı zamanda 'Askeri ceza kanununa' muhalefet suçundan da arandığı belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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