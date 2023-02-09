Kuran Kursu'nun kasasını 12 kişinin hayatına tercih ettiler

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 02:22

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:41

Sol TV'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi 12. Sokak’ta enkaz altında 12 kişi canlı olarak kurtarılmayı beklerken, kurtarma ekipleri kasa kurtarma derdine düştü.

İddiaya göre ekipler, önce binadaki Hicret Kuran Kursu’na ait kasayı bölgeden çıkarmayı tercih etti.

O anlar çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.