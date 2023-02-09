Kuran Kursu'nun kasasını 12 kişinin hayatına tercih ettiler

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir binada, enkaz altında 12 kişi canlı olarak kurtarılmayı beklerken önce binadaki Hicret Kuran Kursu’na ait kasa 'kurtarıldı'. O anlar kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 02:22
Abone Ol google-news

Sol TV'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi 12. Sokak’ta enkaz altında 12 kişi canlı olarak kurtarılmayı beklerken, kurtarma ekipleri kasa kurtarma derdine düştü.

İddiaya göre ekipler, önce binadaki Hicret Kuran Kursu’na ait kasayı bölgeden çıkarmayı tercih etti.

O anlar çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.


Kuran kursu kahramanmaraş enkaz kasa

İlgili Haberler

Enkaz altında duvara 'umudunu kaybetme' yazdı, 64 saat sonra ‘ışığı’ gördü

Enkaz altında duvara 'umudunu kaybetme' yazdı, 64 saat sonra ‘ışığı’ gördü
Enkaz altında kalan 71 yaşındaki depremzede kurtarıldı

Enkaz altında kalan 71 yaşındaki depremzede kurtarıldı
‘Ölülerimiz enkaz, dirilerimiz kar altında!’

‘Ölülerimiz enkaz, dirilerimiz kar altında!’

En Çok Okunan Haberler