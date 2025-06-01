Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz olacak!

Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece), 9 Haziran 2025 Pazartesi saat 24.00 kadar kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Yurttaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 6 Haziran 2025 Cuma saat 00.00'dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) 9 Haziran 2025 Pazartesi saat 24.00'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

