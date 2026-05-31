Kurban Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş çilesi: Yollarda uzun kuyruklar oluştu

Kurban Bayramı tatilinin bitimine yaklaşırken, memleketlerinden ve tatil beldelerinden İstanbul’a dönen binlerce vatandaş uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dönüş güzergahlarında trafikte zaman zaman durma noktasına gelindi, bazı bölgelerde ise hasarlı kazalar meydana geldi.

Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara yönünde özellikle sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğu dikkat çekti. “Kilit kavşak” olarak anılan bu güzergah, Türkiye’nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilinin bağlantı noktası olması nedeniyle trafiği daha da ağırlaştırdı. Polis ekipleri, olası bir aksaklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alırken, ulaşımın sabaha kadar yoğun seyretmesi bekleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde de dönüş yolunun etkisi net şekilde görüldü. Özellikle İzmit’in Çayırköy ve Sepetçi bölgelerinde meydana gelen trafik kazaları, araç akışını yavaşlattı. Tünel kesimlerinde sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ve otoyol jandarma personeli bölgede hem denetimlere hem de yönlendirmelere aralıksız devam etti.

TEM Otoyolu’nun İzmit kesimindeki Gültepe ve Korutepe tünelleri civarında ise araçlar yoğunluğa rağmen akıcı şekilde ilerledi. Ancak sürücüler zaman zaman kontrollü seyretmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Dönüş trafiğinin bir başka odak noktası ise Çamlıca gişeleri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.00’da genel yoğunluk yüzde 27 seviyesindeydi. Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 33’ü bulurken, Avrupa Yakası’nda yüzde 26 olarak ölçüldü. Akşam saatlerine doğru özellikle Edirne ve Ankara istikametinden gişelere yaklaşan araçlar zaman zaman tamamen durmak zorunda kaldı. Saatler ilerledikçe ve geceye yaklaştıkça trafik bir nebze hafifledi ve saat 20.15’te yoğunluk genel olarak yüzde 22’ye kadar geriledi. Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 18, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 24 olarak kayıtlara geçti.

Ulaşım yetkilileri ve polis ekipleri, bayram dönüşünün hafta sonu sonuna kadar sürmesini ve otoyollarda bir süre daha dalgalı yoğunluk yaşanmasını öngörüyor. Sürücülere ise dikkatli ve sabırlı olmaları yönünde uyarılar yinelendi.