Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatili süresinin dokuz gün olacağını açıkladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.
Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Buna göre Kurban Bayramı tatili 9 - 17 Temmuz arası olacak.
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