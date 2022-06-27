Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

27 Haziran 2022 Pazartesi, 21:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre Kurban Bayramı tatili 9 - 17 Temmuz arası olacak.