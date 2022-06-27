Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatili süresinin dokuz gün olacağını açıkladı

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 21:04
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre Kurban Bayramı tatili 9 - 17 Temmuz arası olacak.


Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı
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