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2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

'Kurban Bayramı'nda tatile gidecek olanlar Kurban Bayramı'nın kaç gün olduğunu ve hangi tarihlere geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı 2023 günlerini duyurdu. 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:55
2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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2023 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.  Yaz tatillerini Kurban Bayram'ına göre belirleyecek olan yurttaşlar 2023 Kurban Bayramı günlerini araştırıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2023 yılında haziran ayında gerçekleşecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı 2023 günlerini açıkladı.

Kurban Bayramı günleri

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 Kurban Bayramı arife günü salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Yurttaşlar pazar günü ile beraber 5 gün tatil yapmış olacak. Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



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