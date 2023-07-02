Kurban Bayramı tatili sona erdi! Tatilciler dönüş yolunda

Yayınlanma: 02.07.2023 - 09:31

Güncelleme: 02.07.2023 - 09:35

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilciler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinden geçen Konya-Ankara kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İlçede trafik polisleri önlem alarak sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

BOLU GEÇİŞİNDE AKICI YOĞUNLUK

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören, Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş trafiği dün başladı. Dünden bu yana akıcı bir şekilde trafik yoğunluğunun yaşandığı Bolu geçişinde, zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafikte aksamalar meydana geliyor. Trafik akışında meydana gelen ve muhtemel olumsuzluklara karşı polis, jandarma ve Karayolları ekipleri görev yapıyor.

YOĞUNLUK GECE DE SÜRDÜ

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takılan sürücüler, tampona tampona ilerledi. Ankara-Samsun D.200 kara yolunda gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Araç trafiğinin daha çok Balışeyh ve Elmadağ ilçeleri arasında olduğu görüldü. Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü. Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatmıştı. Trafik yoğunluğun gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

YOĞUNLUKTAN KAÇTILAR, POLİSE TAKILDILAR!

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'a dönüşleri başladı. Tatilcilerin dönüşleri ile hem D-100 kara yolu hem de TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor. Bazı araç sürücülerinin yoğunluğa takılmadan hızlı ilerlemek için emniyet şeridi ihlali yapmaları trafik ekiplerini harekete geçirdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dron ile denetim yaptı. Denetimler sırasında otoyoldaki yoğunluk dikkat çekerken, bu yoğunluktan kaçmak ve daha hızlı ilerlemek isteyen sürücülerin emniyet şeridi ihlali yapmaları dron kamerasına yansıdı.

Denetimlerde emniyet şeridini kullanan 89 sürücüye toplamda 361 bin 696 TL cezai işlem uygulandı.