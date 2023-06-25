Yayınlanma: 25.06.2023 - 18:44

Güncelleme: 25.06.2023 - 18:44

Kurban Bayramı'nda ve arefe gününde eczaneler açık mı sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda eczanelerin çalışma saatleri belli oldu. Kurban Bayramı'nda idari tatilin 9 gün olacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Eczanelerin idari izin kapsamında olup olmadığı araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran'da başlayacak ve yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran- 1 Temmuz'da gerçekleşecek. Peki, Kurban Bayramı'nda eczaneler açık olacak mı? Arefe günü ve Bayram'da eczaneler açık mı? İşte ayrıntılar...

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

Eczaneler, Arefe günü saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13.00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı 28 Haziran - 1 Temmuz'da gerçekleşecek. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA NEDEN NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK?

Alışveriş merkezlerindeki eczaneler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

NÖBETÇİ ECZANELERE NEREDEN BAKILIR?

Kurban Bayramı'nda angi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul Eczacı Odası internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.