Kurban Bayramı'nda 'gelenek' değişmedi: Acemi kasaplar hastanelik oldu

Yayınlanma: 28.06.2023 - 09:49

Güncelleme: 28.06.2023 - 12:06

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı.

Kayseri'de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yurttaşlar Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine geldi. Yaralılara ayakta müdahale edildi.

Samsun’da ise bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.

Kırklareli'nde de kurban keserken yaralanan yurttaşlar hastanelere başvurdu. Parmağından, bacağından yaralanan bazı yurttaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Sivas'ta bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Yaralılardan birçoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, az sayıda yaralının tedavisi devam ediyor.

Yozgat'ta da kurban kesimi ve et doğrama sırasında yaralanan vatandaşlar, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servisine müracaat etti. Kent genelinde öğleye kadar 47 kişinin acil servislerde tedavi gördüğü öğrenildi.