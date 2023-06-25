Otogarda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor: Yollarda çok trafik var

Yayınlanma: 25.06.2023 - 13:33

Güncelleme: 25.06.2023 - 13:48

Kurban Bayramı nedeniyle yapılan 9 günlük tatilde İstanbul dışına çıkmak isteyen yurttaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturuyor. Yurttaşlar bilet bulmakta zorlandı. Otobüs şoförleri de şehirlerarası yollarda ki trafik yoğunluğundan şikayet etti.

"YOLLARDA DA ÇOK TRAFİK VAR"

Otobüs Şoförü Ahmet Turan, "Otogarda çok yoğunluk var. Yollarda da çok trafik var. Arabalar gitmiyor, kazalar var. Buradan Ankara’ya 10-12 saate ancak gidiliyor, çünkü aşırı yoğunluk var. Ben Bingöl’e gidiyorum. Yol uzun, ama maalesef yollar da kapalı, çok acemi sürücülerimiz var. Mümkün mertebe dikkat etsinler, uykusuzlarsa yola çıkmasınlar" dedi.

"BİR AY ÖNCE BİLETİMİZİ ALDIK"

Otobüs bileti bulmakta zorlandığını söyleyen Gülüşan Güler, "Bir ay önce biletimizi aldık, şimdi biniyoruz. Her şey pahalı, şimdi bir ay borçlanıyoruz. Gelecek aya kadar borçluyuz. 350-400 bilet parası asgari ücret ile gideceğiz, nasıl olacak bilmiyoruz. Gitmemiz de mecburi, anne babamızı görmek için" dedi.

"TRAFİK KURALLARINA ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"

Şehirlerarası trafik yoğunluğuna dikkat çeken otobüs Şoförü Hasan Başer, "Hem otogarda hem de yollarda aşırı bir yoğunluk var. Tabi ki tatilin 9 gün oluşu sebebiyle insanlar kıştan çıktı ve kendilerini güneye atmak istiyorlar. Bunun bir de dönüşü var tabi ki. Burada ki en büyük zahmeti biz otobüs şoförleri çekiyoruz. Yolculuğumuz Çanakkale Yenice, normalde 9 saat sürüyor. Dün, Esenlerden Gebze’ye normalde 3 saatte gidiyorum. Gebze’den Bursa’da 1 saat sürüyor. Ama dün Gebze’den Bursa’ya 3 saatte gittim. Öyle bir yoğunluk var. Her şeyden önce dikkat etsinler, kurallara uyacağız. Emniyet şeridini boş bırakmamız lazım. Kaza olur, yangın olur, emniyet şeridine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Emniyet şeridini kullanan arkadaşlar, ön taraftan şeride girmek isteyince önümüz tıkanıyor ve trafik oluşuyor" diye konuştu.