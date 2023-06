Uzmanlardan Kurban Bayramı için beslenme uyarıları

Yayınlanma: 24.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 07:00

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, Kurban Bayramının ilk gününde güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı ve gün içinde bol sebze tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Kaya “Aşırı et tüketiminden kaçınılmalı ve pişirme yöntemine dikkat edilmelidir. Yüksek ısıda ve uzun süre pişirilen et kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabilir. Et pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemi tercih edilebilir. Etler hazırlanırken görünür yağlarından ayrılmalıdır. Yüksek yağ miktarını azalttığımız bu ete yağ ilave etmeden kendi yağında pişirmek doğru bir tercih olacaktır. Kırmızı etteki demir emilimini artırmak için et tüketilirken C vitamini yönünden zengin besin kaynakları kullanılmalıdır (domates, bol limonlu yeşil salata gibi)” dedi.

Bayram günü kesilen etlerin bir gün bekletildikten sonra tüketilmesini de isteyen Kaya “Kesilen etler kısa sürede bekletilmeden yenmesi nedeniyle etteki sertlik pişirmede ve sindirimde zorluk oluşturur, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlığı olan bireylerin eti 24 saat beklettikten sonra tüketmesi önerilmektedir. Ayrıca çok hızlı yenilen yemek mideyi yorar ve hazımsızlık, yanma, şişkinlik, ağrı gibi şikayetlere neden olur.

Aşırı miktarda et tüketilmesi sonucu kan yağlarının yükselmesine bağlı kalp damar hastalıkları riski artmaktadır. Bayramda bozulan beslenme düzenine bağlı olarak aşırı et tüketimi sonucu tansiyon yükselmesi, mide rahatsızlıkları, şeker yükselmesi gibi problemler yaşanmaktadır. Bu nedenlerle yiyeceklerimizin porsiyon miktarını azaltıp çeşitli ve sık beslenmeye özen gösterilmelidir. Kalp damar, diyabet ve hipertansiyon hastalığı olan bireyler beslenme tedavilerine bayram sürecinde de devam etmelidirler. Güneşli günlerin çok az olduğu bugünlerde su tüketimini ihmal etmeyerek Günlük 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Sindirim sorunlarını azaltmak ve kilo kontrolü sağlamak adına 30-40 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır” diye konuştu.