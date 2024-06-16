Kurban pazarında zabıta ile tartıştı, kendini astı!
Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen Ali B., (45) zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astı. Kurban pazarındakilerin ipi keserek kurtardığı Ali B., bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldü.
Olay saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki kurban kesim yerinde meydana geldi.
İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.
Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredekiler ipi keserek Ali B.’yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ali B.’nin bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Rastgele ateş açtı, intihar etti: Çok sayıda ölü var
- Bu 10 kentte ev alanlar kaybetti