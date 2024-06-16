Kurban pazarında zabıta ile tartıştı, kendini astı!

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen Ali B., (45) zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astı. Kurban pazarındakilerin ipi keserek kurtardığı Ali B., bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:07
Kurban pazarında zabıta ile tartıştı, kendini astı!
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Olay saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki kurban kesim yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekiler ipi keserek Ali B.’yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ali B.’nin bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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