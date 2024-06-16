Kurban Bayramının en lezzetlisi: Ciğer sote tarifi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:48

Güncelleme: 16.06.2024 - 17:48

Kurban Bayramı, geleneksel olarak paylaşım ve bereketin simgesidir ve sofralar bu özel gün için hazırlanan özel yemeklerle donatılır. Ciğer sote, bu bayramın en sevilen yemeklerinden biridir ve özellikle ciğerin özenle hazırlanmış ve aromatik baharatlarla buluşturulmuş sote versiyonu, bayram sofralarını zenginleştirir. İşte, Ciğer sote tarifi.

CİĞER SOTE TARİFİ

Malzemeler

1 kg dana ciğeri (dilerseniz kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz)

2 adet soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Tuz, pul biber

1 su bardağı sıcak su

Yapılış