Kurban Bayramının en lezzetlisi: Ciğer sote tarifi
Bayram sofralarına özel bir lezzet! Ciğer sote tarifi, bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak sofralarınıza geliyor, doyurucu ve lezzetli bir seçenek sunuyor. İşte, Ciğer sote tarifi.
Kurban Bayramı, geleneksel olarak paylaşım ve bereketin simgesidir ve sofralar bu özel gün için hazırlanan özel yemeklerle donatılır. Ciğer sote, bu bayramın en sevilen yemeklerinden biridir ve özellikle ciğerin özenle hazırlanmış ve aromatik baharatlarla buluşturulmuş sote versiyonu, bayram sofralarını zenginleştirir. İşte, Ciğer sote tarifi.
CİĞER SOTE TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg dana ciğeri (dilerseniz kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz)
- 2 adet soğan
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Sıvı yağ
- Tuz, pul biber
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılış
- Ciğerlerin zarı soyularak iri küpler halinde doğrayalım. Biraz süzgeçte bekletelim ve varsa kanın süzülmesini sağlayalım.
- Ciğerlerimizi tencereye alarak suyunu verip çekene kadar pişirelim. Bu aşamada tencerenin kapağını kapalı tutalım ve orta ateşte pişirelim.
- Suyunu çekince 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edilip daha önceden yemeklik doğranmış soğanları ekleyelim.
- Soğanlar diriliğini yitirinceye kadar kavurmaya devam edelim.
- Daha sonra salça ve baharatları ekleyerek ciğer sotemizi karıştıralım.
- Bir su bardağı kadar da sıcak su ekleyelim kısık ateşte 8-10 dk daha pişirelim. Afiyet olsun.
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