Kurbanlık fiyatları belli oldu

Yayınlanma: 29.04.2024 - 21:35

Güncelleme: 29.04.2024 - 21:35

Yurttaş kurbanlık arayışına başlamışken kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Bu sene et fiyatlarındaki artış kendini kurbanlık fiyatlarında da gösterdi. Kurbanlık fiyatları bu yıl geçen yıla göre iki katı artış gösterdi. Küçükbaş fiyatı 13 binden başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıkarken büyükbaşlarda ise hisse fiyatı 20 binden başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Artan fiyatlar nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı'nda satış miktarında bir düşüş bekleniyor.

Her yıl Kurban Bayramı'nda 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin civarında da büyükbaş hayvan pazara iniyor. Ancak bu yıl geçmiş yıllara göre satış miktarında düşüş bekleniyor. Sektör oyuncuları, pazara çıkan hayvan sayısının da yüzde 20 düşük olacağını belirtiyor.

Kurbanlık bağışının ağırlıkla yapıldığı Afrika'da Sudan gibi ülkelerde ise etin kilogram fiyatının Türkiye'nin üçte biri kadar oluşunun burada vekaletle kesilecek olan kurbanlıklar Türkiye'nin yarı fiyatı olacağını, o nedenle bu yıl vekaletle kesimde artış beklediklerini kaydediliyor

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, besicilerin kurban bayramı için hazırlıklara başladığını, bayrama 10 gün kala da pazarlara ineceklerini söyledi.

Yücesan, "Ülkemizde ortalama 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin adet da büyükbaş hayvan kurban olarak kesiliyor. Ancak 2019'da yaşanan pandemi etkisiyle arztalep dengesinin bozulmasıyla bu miktarlarda günümüze kadar yüzde 20 gibi bir azalma meydana geldi" dedi. Bu yıl büyükbaş hayvan canlı kilogram fiyatının 280-340 TL, küçükbaşın ise 250-300 TL olacağını aktaran Yücesan, "Bu fiyatlar, bir önceki yıla göre yüzde 80-90 artışa tekabül ediyor. O nedenle bu yıl da bir düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurbanlıklarda yıllık ortalama 10 milyon hisse oluştuğunu anlatan Yücesan, "Bu hissenin yüzde 30'una yakını Mehmetçik Vakfı, Kızılay Derneği gibi birçok yardım kurumu tarafından vekalet yöntemiyle kesiliyor. Geri kalan kısmı toplu kesim yerleri başta olmak üzere münferit çalışmışlarda bizzat nezaret edilerek kesilir" dedi. Kurbanlık bağışının ağırlıkla yapıldığı Sudan gibi ülkelerde ise etin kilogram fiyatının Türkiye'nin üçte biri olduğuna dikkati çeken sektör oyuncuları, "Türkiye'de etin kilosu 12 dolar. Başta Sudan olmak üzere Sudan gibi ülkelerde ise 4 dolar. Dolayısıyla burada vekaletle kesilecek olan kurbanlıklar Türkiye'nin yarı fiyatı olacaktır. O nedenle bu yıl yurtdışı vekaletle kesimde artış bekliyoruz" diye konuştu.