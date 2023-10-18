İsrailli Bakan'dan tepki çeken paylaşım: 'Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek'

Yayınlanma: 18.10.2023 - 08:10

Güncelleme: 18.10.2023 - 08:10

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi’ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması sonucu yüzlerce kişinin öldüğü saldırı sornası, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Ben-Gvir, paylaşımında “Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze’ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri’nden yüzlerce ton patlayıcıdır” ifadelerine kullandı.

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu yüzlerce kişinin öldüğünü belirtmişti.

