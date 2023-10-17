İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı İstanbul'u ayağa kaldırdı: 'Katil İsrail Filistin'den defol'
Gazze'deki Al-Ahli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasından sonra İstanbullular İsrail Konsolosluğu önünde toplandı. Levent-Maslak yolu tamamen trafiğe kapandı. Katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yurttaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.
Levent-Maslak yolu tamamen trafiğe kapandı.
"KATİL İSRAİL FİLİSTİN'DEN DEFOL"
Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- 'Patates hat'la vurgun düzeni
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- 'Bu vatana ihanettir'
- 'Akşener Ankara için teklif götürdü' iddiası
- Engin Polat’tan yazarımız Murat Ağırel’e skandal sözler
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti