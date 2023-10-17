İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı İstanbul'u ayağa kaldırdı: 'Katil İsrail Filistin'den defol'

Gazze'deki Al-Ahli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasından sonra İstanbullular İsrail Konsolosluğu önünde toplandı. Levent-Maslak yolu tamamen trafiğe kapandı. Katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 23:37
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İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yurttaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.

Levent-Maslak yolu tamamen trafiğe kapandı.

"KATİL İSRAİL FİLİSTİN'DEN DEFOL"

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getirdi.


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