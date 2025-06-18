Kürecik’te tedirginlik büyüyor: 'Radar üssü derhal kapatılsın'

İsrail’e füze uyarı bilgileri sağladığı iddia edilen radarın varlığı, bölge halkında endişeye yol açıyor. ANKA Haber Ajansı, üsse ev sahipliği yapan Kürecik'te mikrofonunu yurttaşlara uzattı.

Emekli öğretmen Haydar Eryılmaz, radarın kendilerine karı değil, zararı olduğunu ifade etti. Radarı istemediklerini, protestolar düzenlediklerini anlatan Eryılmaz, "Bilerek buraya yaptılar. Erhaç tarafına yapacaklardı, Amerika da buraya istemedi. Fakat bizimkiler burayı tercih ettiler, burayı verdiler. Bizim başımıza bela ettiler" dedi.

"SAVAŞLAR HİÇBİR HALKA YARAR GETİRMEZ''

Yılın yarısını Almanya'da, yarısını ise Türkiye'de geçiren Hüseyin Polat, “Savaş oluyor, biz burada titriyoruz. Savaşlar hiçbir halka yarar getirmez. Ben Almanya'da kaldım, 57 sene. Almanya'da daha savaşın acılarını çekenler var" diye konuştu. Can, radar üssünün İran tarafından vurulabilecek olmasından rahatsızlığını dile getirdi.

Kürecik sakinlerinden Ahmet Polat ise şunları söyledi:

“Bizi dinleyen olmadı. Karşı çıktığımızda onlar da bize karşı çıktı. Devlet 'Bunlar anarşisttir. Bunlar devlete karşı geliyorlar' dedi. Şimdi ne oldu? Biz 50 sene önce dedik, şimdi de diyoruz, kapatılması lazım. Zaten İsrail'e yardım için, İsrail'i İran'dan korumak için kurulmadı mı? Biz bunun için karşı geldik”

Olası bir saldırıdan tedirgin olduklarını belirten Ahmet Polat, “Oraya vurulan bir bomba buraya tesir etmeyecek mi? Aramızda kaç metre var? Kilometre değil, metre var. Öyle değil mi? Hepimiz zarar görürüz” diye konuştu.

“UYKULARIMIZ KAÇIYOR''

Radar üssünün 1964’te kurulduğunu, 1990’lı yıllarda kapatıldığını 2010’lı yıllarda tekrar faaliyete geçirildiğini anlatan Mustafa Mercan ise şunları kaydetti:

“O gün çok çaba sarf ettik, büyük tepkiler gösterdik ama aldırış eden olmadı. Yardımcı olan da olmadı, bizim yöre halkının dışında. Her zaman rahatsızız, her konuda rahatsızız. Yarın öyle bir çatışma olduğunda en risk altında olan bölgelerden biridir. Türk hükümetinin burayı kapatması, İncirlik’i, burayı kapatması, Türkiye'yi risk altına sokmaması lazım. İran bizim komşumuz. İsrail'in işi gücü savaş. Bundan tedirginiz. Yani bunun ülkemize sıçramasında da büyük ihtimal var. Öyle görünüyor."

Savaşla birlikte telefonların da sağlıklı çalışmadığını, kendilerinin tedirgin olduğunu belirten Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tedirginlik var. Buranın vurulmayacağı ne malum? Dağın arkası, önü, etrafı tamamen köylerle, insanlarla dolu. Zarar göreceği muhakkaktır. Herkes tarafından bilinmesi lazım. Bir haftadır telefonlarda da sıkıntı var. Biz de böyle uykularımız kaçıyor, inanın ki.”

Ali Çolak ise şunları söyledi:

“Biz buna karşı çıktığımızda herkes 'Bu uygun' diyordu. 'Eğer ki yetkililer bu işe okey vermişlerse, bu iyidir, zarar vermez' dediler. Şimdi ise aynı insanlar 'Bu zarar veriyor, bu bize tuzak kuruyor' diyorlar. Yalnız bu daha önce de düşünülmeliydi. Düşünülmemiş, şimdilik de burada çıkarma şansımız da yok. Ne kadar da biz buna karşı çıkmış olsak, merkezdekiler karar verir. Bu gerçekten de zararlıdır elbette. Yarın İran buraya bir füze gönderdiği zaman, ilk gidecek olan biz olacağız. Burada bir zarar göreceğimiz kesindir. Tedirgin yaşıyoruz elbette.”