Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye 148 ülke arasından 135’inci sırada: Sekiz sıra geriledik

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu yayımlandı. Rapor ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sağlık, eğitim, ekonomi ve siyaset alanında nerede olduklarını gösterirken veriler ülkelerin bu dört kategorideki iç dengelerine göre ise değişiyor.

Buna göre, Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde 148 ülke arasında 135’inci sırada yer alıyor. Ayrıca rapora göre Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde, ekonomi alanında 133’üncü, eğitim alanında 92’nci, politika alanında 139’uncu ve sağlık alanında 82’nci sırada. Öte yandan geçen sene ise Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde 146 ülke arasında 127’nci sırada yer aldı.

Ayrıca rapora göre geçen yıl Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde, ekonomi alanında 133’üncü, eğitim alanında 90’ıncı, politika alanında 114’üncü ve sağlık alanında 98’inci sıradaydı.

Cumhuriyet’e konuşan Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, “2024’e göre sıramız 8 sıra geriledi. Şaşırtıcı olmayan bir ülke İzlanda var. Onlar üst üste 16’ncı kez lider konumda. Dünyada kadın istihdamının en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Yaklaşık yüzde 82 kadın istihdamı var. Bir de dengeli bir bakım emeği yükü var” dedi. “Bu rapor ülkeleri dört ana eksene göre değerlendiriyor” diyen Kaşıkırık, “Birinci alan ekonomik güçlenme, ikinci alan eğitime erişim, üçüncüsü sağlık ve hayatta kalma, dördüncü siyasi güçlenme. Şimdi genel olarak dünyada ülkeler eğitime erişim ve sağlık başlıklarında belli başarıları elde etti. Ancak en zayıf olduğu alanlar ekonomik güçlenme ile siyasi hayata katılım. Türkiye de aynı şekilde ve Türkiye’nin en düşük olduğu alan siyasi güçlenme” ifadelerini kulladı.

AVRUPA’DA SON

Kaşıkırık, “Türkiye’de her üç kadından biri çalıştığı için sosyal sermayesi, çevresi daha dar olduğu için siyasete erişimde de çok ciddi sorunuyla karşı karşıya. Kadın siyasetçilerin güçlenmesi, desteklenmesi, teşvik edilmesi gerekiyor diye. Diğer bir sorun da tabii ki Türkiye’yle ilgili kazanılmış hakların kaybedildiği dönem. Biz başka gündemleri konuşmamız gerekirken hâlâ yoksulluk, şiddet, istismar gibi ve eksik olan temsil sorununu konuşuyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında cinsiyet eşitliği konusunda en son sırada yer aldığını belirten Kaşıkırık, “Avrupa’nın cinsiyet eşitliğinde en son sırasında biz yer alıyoruz. 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun kabul edildi. Kadınların seçme seçilme hakkını 1930’lu yıllar itibarıyla erken aldığı ülkelerden birisi olmasına rağmen son sıradayız” dedi