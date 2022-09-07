Küresel piyasalar negatif seyrediyor

07 Eylül 2022 Çarşamba, 10:13

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ve enerji konusundaki gelişmeler piyasalara yön vermeye devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet endeksi, ağustosta aylık bazda 0,2 puan artarak 56,9 ile 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu verinin ekonomik gidişata ilişkin olumlu sinyal vermesi enflasyon endişelerini güçlendirirken, para piyasalarında Fed'in 21 Eylül'deki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 74 ihtimalle fiyatlanmaya başladı.

DOLAR TALEBİ GÜÇLENMEYE DEVAM ETTİ

Enflasyon ve ultra şahin Fed'e ilişkin korkular tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, dolar talebi güçlenmeye devam etti.

Dolar endeksi 110,7'yle son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 110,5 seviyesinde bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu pazartesi günlük üretimi eylülde 100 bin varil azaltacaklarını duyurmalarına karşın özellikle Asya ve Avrupa'da ekonomik gidişata ilişkin endişeler ve güçlü dolar petrol fiyatını baskılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı düşüş eğilimini ikinci güne taşırken, şu sıralarda yüzde 1,7 azalışla 91 dolardan alıcı buluyor.

Son 20 yılın zirvesindeki dolar, altın ve bakır gibi metallerdeki düşüşte de etkili olurken, bu sabah altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.696 dolar, bakırın libresi ise yüzde 1,3 düşüşle 3,45 dolarda bulunuyor.