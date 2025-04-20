'Kürsüye zarar verdi' gerekçesi: CHP'li Burak Erbay'a tazminat cezası

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, 2022'de kürsüde konuşma yaparken cep telefonu kıran dönemin CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

'Kürsüye zarar verdi' gerekçesi: CHP'li Burak Erbay'a tazminat cezası
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AA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 19:15

TBMM Genel Kurulunun, 12 Ekim 2022'deki birleşiminde dönemin CHP Muğla Milletvekili Erbay, konuşma yaparken kürsüye koyduğu cep telefonunu çekiçle kırdı.

TBMM Başkanlığı, 'kürsünün tahrip edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği' gerekçesiyle Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinde Erbay hakkında maddi tazminat davası açtı.

'KÜRSÜ ZARAR GÖRMEDİ'

Erbay'ın avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, kürsüye koyduğu sünger üzerinde cep telefonunu kıran müvekkilinin, her türlü tedbiri alarak kürsünün zarar görmesini engellediğini ifade etti.

Yapılan yargılama sonrasında Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine TBMM Başkanlığı, istinaf kanun yoluna başvurarak davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak Erbay'ın, TBMM Başkanlığına 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.


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