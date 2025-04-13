Adalet Bakanı Tunç, İBB tutuklularının Silivri'den sevk edildiğini duyurdu: Gerekçe 'cezaevi düzeni' ve 'sağlıklı soruşturma'!

Yayınlanma: 13.04.2025 - 15:26

Güncelleme: 13.04.2025 - 15:32

Silivri Cezaevi'nde aralarında Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Necati Özkan'ın da olduğu bazı tutukluların Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli'ne sevk edilmesi kararına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 53'üncü maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır. Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen 'savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.