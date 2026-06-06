'Kürt kadın fıkrası' tepki çekti, soruşturma başlatıldı: Rahmi Koç özür diledi

Rahmi Koç'un dün Balçova’da hizmete giren Amerikan Hastanesi’nin açılış töreni sırasında kaydedilen görüntüleri gündem oldu.

Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’in yeni hastanesinin açılışına Rahmi Koç’un yanı sıra Ali Koç, Semahat Arsel, Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve iş dünyasından başka isimler katıldı.

Rahmi Koç'un burada anlattığı bir 'fıkra' ise tepki çekti. Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki (taklit yaparak), ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

'Kürt kadın fıkrası' tepki çeken iş insanı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı. Gelişmeyi, Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Ortaya çıkan görüntüler sonrası Rahmi Koç, bir özür metni yayımladı. Metinde şu ifadeler kullanıldı:

Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim."