Kürt sorununda İmralı'yı işaret eden HDP'li Temelli'den yeni açıklama

21 Eylül 2021 Salı, 12:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinde "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" ifadesini kullandı. HDP'li Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtını verdi. Sorunun çözümünde İmralı'yı adres göstermesi nedeniyle Temelli'ye tepki geldi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Temelli, tweet’teki görüşler kişisel olduğunu ve HDP'yi bağlamadığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Tweetim üzerine haklı-haksız eleştiriler oldu. Hepsi kabulümdür" diyen Temelli, "O tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar" ifadesini kullandı.

Sezai Temelli şunları söyledi: