Kurtarılan yavru köpeklerin sevgi gösterisi yürekleri ısıttı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:30

Güncelleme: 08.10.2023 - 12:46

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova'ya bağlı Büyükgöl'de yaşandı. Sazlıkların arasında köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla sazlıklara indi. Sazlıktaki yavru köpekleri bulan itfaiye ekipleri, dışarı çıkarttı. Dışarı çıkartılan yavru köpeklerin kendilerini kurtaran itfaiye ekibine yönelik sergilediği sevgi gösterisi yürekleri ısıttı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavru köpekler, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.