Kurtarılan yavru köpeklerin sevgi gösterisi yürekleri ısıttı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sazlık alana düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru köpeklerin kendilerini kurtaran ekibe yönelik sevgi gösterisi yürekleri ısıttı.
Edinilen bilgiye göre olay, Bozova'ya bağlı Büyükgöl'de yaşandı. Sazlıkların arasında köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla sazlıklara indi. Sazlıktaki yavru köpekleri bulan itfaiye ekipleri, dışarı çıkarttı. Dışarı çıkartılan yavru köpeklerin kendilerini kurtaran itfaiye ekibine yönelik sergilediği sevgi gösterisi yürekleri ısıttı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavru köpekler, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 49 isim liste dışı kaldı!
- Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi
- İmam Konakcı hakkında yeni gelişme!
- 'Teröre karşı omuz omuza'
- Hamas roketlerle vurdu... İsrail operasyon başlattı!
- İsrailli komutan esir alındı
- Cüneyd Zapsu'dan skandal videoya ilişkin açıklama!
- Yıldırım dışarıda 'oğullar' listede!
- Tiyatro oyuncusu ölümden döndü!
- O vali hakkında suç duyurusu