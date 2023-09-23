Üsküdar'da oltaya yavru köpek balığı takıldı!
Üsküdar Çengelköy sahilinde balık tutan bir kişinin oltasına yavru köpek balığı takıldı.
Üsküdar'da 19 yaşındaki Mert Kurt, dün akşam saatlerinde Üsküdar Çengelköy sahiline gerek balık tutmaya başladı.
Kurt, burada bir süre vakit geçirdikten sonra oltasında ağırlık hissetti.
Oltasındaki balığı kıyıya çeken Kurt, yavru köpek balığı avladığını fark etti.
Kurt, daha önceki bir av sırasında oltasına takılan köpek balığını denize bıraktığını ancak bu kez bırakmayacağını söyledi.
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