Burdur'da 6 yavru köpek ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:42

Güncelleme: 26.05.2023 - 15:24

Burdur'un Bucak ilçesi Şirlek mevkisinde dün sabah saatlerinde bir çeşme yakınlarında 6 yavru köpek ölü bulundu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından yavru köpekler bölgeden alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Bucak Kaymakamlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

"TİTİZLİKLE ARAŞTIRILMAKTADIR"

Yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyaya yansıyan 6 köpek yavrusunun vurularak öldürüldüğü iddiası ile ilgili konu Bucak Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde titizlikle araştırılmaktadır. Hayvanlara yapılan her türlü saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.