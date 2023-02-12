Kurtarma ekiplerinin dikkatini dağıtan muhabir Fulya Öztürk'e tepki

CNN Türk canlı yayınında bir kişinin enkaz altından kurtarılması sırasında muhabir Fulya Öztürk'ün kurtarma ekiplerine seslenerek, dikkatlerini dağıtması tepkilere neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 15:53
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Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ağır yıkım yarattığı 10 ildeki arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarış devam ederken, muhabir Fulya Öztürk'ün bir kurtarma çalışması sırasında ekiplerin dikkatini dağıtması büyük tepki çekti.

CNN Türk canlı yayınında bir kişinin enkaz altından kurtarılması sırasında muhabir Fulya Öztürk, kurtarma ekiplerine seslendi. 

Öztürk'ün Kahramanmaraş’ta 133. saatte 8 yaşındaki Selin Saba ve annesinin kurtarıldığı anlarda, "Bir saniye, bir saniye" diyerek kurtarma ekiplerine seslendiği anlar kameralara yansıdı. 

Sosyal medya kullanıcıları o anları paylaşarak, Öztürk tarafından ekiplerin dikkatinin dağıtılmasına tepki gösterdi.


Fulya Öztürk CNN TÜRK arama kurtarma enkaz kahramanmaraş

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