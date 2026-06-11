Kılıçdaroğlu, Özel'in makam odasını istemişti... Kurtulmuş'tan CHP açıklaması: ‘Meclis bu tartışmanın tarafı değil'

Mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu yönetimin CHP Genel Merkezi’ne atanması ve Kılıçdaroğlu’nun Meclis Başkanlığına; Özgür Özel’in grup başkanlığının iptali ve makam odasının boşaltılması talebinde bulunmasının ardından gözler Meclis’e çevrilmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı son açıklamada CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin "TBMM bu itilafın tarafın olmaz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu kadar olumlu momentum yakalanmışken bunun bir an evvel bitirilmesi için tüm partilerin ortak çalışmalarını sürdürmeleri lazım" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP’ye mutlak butlanla Kemal Kılıçdaroğlu atandı ve ihraçlara başladı.Meclis’te grup başkanvekili olarak görev yağan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da bu isimler içinde. Öte yandan Kılıdçaroğlu ekibi Meclis’te grup toplamak için başkanlığa başvurmuş ancak grubu Özgür Özel toplamıştı.Son olarak Meclis’e Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen yazıda Günaydın, Başarır ve Özel’in odalarını boşaltmasını istemişti.Ayrıca bugün seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) ekibi, PM'den istifa etti.