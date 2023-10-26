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Kuru yük gemisinde patlama... Biri ağır 4 kişi yaralandı

Fethiye açıklarında demirli kuru yük gemisindeki patlamada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:28
Kuru yük gemisinde patlama... Biri ağır 4 kişi yaralandı
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Muğla'da Fethiye Körfezi'nde Şövalye Adası önlerinde demirli Serenity Ac adlı 75 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR!

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 4 kişi Sahil Güvenlik botuyla Fethiye Limanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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