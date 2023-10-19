Otomobilde çakmağı çakınca patlama oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde otomobilde oturup sohbet eden 2 arkadaştan biri çakmağı çakınca patlama meydana geldi. Patlamada Mustafa Bal (23) hayatını kaybetti, Gökay Aslan (21) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:45
Otomobilde çakmağı çakınca patlama oldu: 1 ölü, 1 yaralı
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Samsun'un Canik ilçesinde sabaha karşı Mustafa Bal ve Gökay Aslan iddiaya göre, park halindeki otomobilde oturup bir süre sohbet etti.

Bal, bu sırada çakmağı çakınca patlama oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bal'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Samsun otomobil çakmak patlama

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