Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:26

Güncelleme: 21.03.2025 - 18:26

CHP, partiye kayyum atanma ihtimaline karşı 15 gün sonraya olağanüstü kurultay kararı aldı. Peki, Kurultay nedir? Olağanüstü kurultay nedir? Olağanüstü kurultay hangi durumlarda toplanır?

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NEDİR?

Olağanüstü kurultay, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları veya benzeri organizasyonlarda, normalde belirli aralıklarla yapılan olağan kurultay dışında, acil durumlarda veya özel bir gündemle toplanan genel kuruldur.

Parti tüzüğüne göre belirli bir üye oranının talebiyle veya parti yönetiminin kararıyla toplanabilir. Genellikle yönetim değişikliği, tüzük değişikliği, önemli stratejik kararlar veya kriz durumlarında düzenlenir.

HANGİ DURUMLARDA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TOPLANIR?

Bir partide liderlik krizi çıktığında, muhalif kanat belirli bir imza sayısına ulaşarak olağanüstü kurultay talep edebilir.

Büyük bir siyasi değişim veya ideolojik dönüşüm kararı da bu kurultayda alınabilir.

Olağanüstü kurultaylar, özellikle siyaset dünyasında önemli dönüm noktalarına sahne olabilir.