Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:42

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:42

Hıdırellez, baharın gelişini ve doğanın yeniden canlanışını temsil eden, köklü bir gelenektir. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri

2025 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da kutlanacak olan hıdırellez için tarih belli oldu.

Buna göre; Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanmaya başlayacak. Bu tarih, Hızır ve İlyas'ın kavuştukları gün olarak kabul edilir.

Hızır günü şeklinde de ifade edilen tarihte, efsanelere göre Hızır ve İlyas ölümsüzlüğe ulaşır.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ

Dilek Dileme: İnsanlar dileklerini küçük kağıtlara yazıp gül ağacına asar ya da küçük taşlarla sembolik şekiller çizerek dileklerini dile getirirler.

Ateş Üzerinden Atlama: Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla Hıdırellez gecesi ateş yakılır ve üzerinden üç kez atlanır.

Gül Ağacı Ritüeli: Hıdırellez gecesi, bereket ve zenginlik dileğinde bulunan kişiler cüzdanlarını ya da altınlarını gül ağacının altına koyar.

Hıdırellez Sofrası: Hıdırellez günü bereketin daim olması için bol çeşitli yiyeceklerle donatılmış sofralar kurulur ve paylaşılır.

Suya Dilek Bırakma: Bazı yörelerde dilekler akarsulara bırakılarak Hızır’dan yardım istenir.

Hıdırellez gününe neşeyle ve umutla başlamak, pozitif düşünceler içinde olmak, temiz giysiler giymek ve doğaya çıkmak, bu özel günün ruhuna uygun davranışlar arasındadır.

Hıdırellez, sadece bir bayram değil; doğayla iç içe, umut dolu bir yeniden doğuş günüdür.