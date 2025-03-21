Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri
Mevsimlik bayramlardan birisi olan Hıdırellez'in tarihi yaklaşıyor. Hıdırellez, dünyada darda kalanların yardımcı olduğu düşünülen Hızır ve denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak düşünülür. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri
Hıdırellez, baharın gelişini ve doğanın yeniden canlanışını temsil eden, köklü bir gelenektir. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri
2025 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?
Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da kutlanacak olan hıdırellez için tarih belli oldu.
Buna göre; Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanmaya başlayacak. Bu tarih, Hızır ve İlyas'ın kavuştukları gün olarak kabul edilir.
Hızır günü şeklinde de ifade edilen tarihte, efsanelere göre Hızır ve İlyas ölümsüzlüğe ulaşır.
HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ
Dilek Dileme: İnsanlar dileklerini küçük kağıtlara yazıp gül ağacına asar ya da küçük taşlarla sembolik şekiller çizerek dileklerini dile getirirler.
Ateş Üzerinden Atlama: Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla Hıdırellez gecesi ateş yakılır ve üzerinden üç kez atlanır.
Gül Ağacı Ritüeli: Hıdırellez gecesi, bereket ve zenginlik dileğinde bulunan kişiler cüzdanlarını ya da altınlarını gül ağacının altına koyar.
Hıdırellez Sofrası: Hıdırellez günü bereketin daim olması için bol çeşitli yiyeceklerle donatılmış sofralar kurulur ve paylaşılır.
Suya Dilek Bırakma: Bazı yörelerde dilekler akarsulara bırakılarak Hızır’dan yardım istenir.
Hıdırellez gününe neşeyle ve umutla başlamak, pozitif düşünceler içinde olmak, temiz giysiler giymek ve doğaya çıkmak, bu özel günün ruhuna uygun davranışlar arasındadır.
Hıdırellez, sadece bir bayram değil; doğayla iç içe, umut dolu bir yeniden doğuş günüdür.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- AKP'li isimden skandal paylaşım: ‘Bir emrinize bakarız'
- Bir soruşturma daha başlatıldı!
- ‘Hulusi Akar’ın kızı ile bire bir aynı durumda’
- 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'
- Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!
- CHP, önseçim sandığını tüm yurttaşlara açıyor