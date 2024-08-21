Kurultay'dan sonra ilk: Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

ANKA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 18:06
Kurultay'dan sonra ilk: Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün evinde ziyarette bulundu. 

Görüşmenin planlı olmadığı, İmamoğlu'nun dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek istediği öğrenildi.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Kurultay'ın ardından dün ilk kez görüştü.


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