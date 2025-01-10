Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi: Yeni Yol'un Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı oldu

Yayınlanma: 10.01.2025 - 18:11

Güncelleme: 10.01.2025 - 18:11

Meclis'te güçlü bir grup kurmayı hedefleyen Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin ortak grup kurmak için üzerinde çalıştığı “çatı parti” formülü, adı Yeni Yol olarak belirlenen siyasi partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesiyle resmiyet kazandı.

Üç parti temsilcilerinin yer aldığı heyet saat 16.00’da İçişleri Bakanlığı’na gelerek parti kuruluş dilekçesini teslim etti. Yeni Yol'un Genel Başkanlığı’na ise geçmişte baro başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi üyeliği yapan Celal Mümtaz Akıncı getirildi.

CELAL MÜMTAZ AKINCI KİMDİR?

Celal Mümtaz Akıncı, DEVA Partisi'nin 12 Ekim 2024 tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongresi'nde Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.