Saadet, Deva ve Gelecek partisi çalışmalarını tamamladı: Ortak grubun ismi belli oldu

Saadet, Deva ve Gelecek Partileri ortak grup kurma çalışmalarını tamamladı, ortak grubun ismi 'Yeni Yol' olarak belirlendi.

Saadet, Deva ve Gelecek partisi çalışmalarını tamamladı: Ortak grubun ismi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:54

Üç partinin Genel Başkanının bugün akşam saatlerinde buluştuğu ve ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamladığı belirtildi.

Genel Başkanların partiler arasında kurulan ortak komisyonun önerisi üzerine, ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin “Yeni Yol” olmasına karar verdiği aktarıldı. Kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağı da onaylandı. 

Kuruluşla ilgili hukuki sürecin 10 Ocak Cuma günü başlatılacağı duyuruldu.


Etiketler: #Parti #deva #saadet

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