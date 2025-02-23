Kurum yasal boşluktan yararlandı

Yayınlanma: 23.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.02.2025 - 04:05

Yedi yıl süren soruşturmanın ardından spor hocalığı yapan Mehmet Arif P., Muhsin Noyan K., Erbil Ç. ve Selçuk T. hakkında, “kendisini bedenen ve ruhen savunamayacak kişiye karşı ihmal suretiyle basit yaralama” suçlamasıyla dörder aydan birer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yaklaşık üç yıldır dava sürerken İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıkların “Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı ihmali davranışla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama” suçundan altışar aydan birer yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma ise 14 Nisan tarihine ertelendi.

‘BİR YÖNETMELİK YOK’

Yıllardır adalet arayışında olan Barış Gödekoğlu’nun babası Ali Gödekoğlu, “Burada iki tane durum var. Barış’ın kolunun kırılmasına neden olan bir bisiklet kazası var. Kazadan sonra hastaneye götürülmeden o vaziyette bekletilmesi var. Daha sonra da kol iyileştikten sonra fizik tedavi hareketlerinde zorlanması ve zorlanması sonucu sakat kalma olayı var” dedi. Spor otizm merkezlerinin denetlenmediğini öne süren Gödekoğlu, “Bunların hiçbirisinde kural yok, kaide yok, yönetmelik yok. Türkiye’de spor otizm merkezleriyle ilgili bir yönetmelik yok. Yasanın boşluğundan yararlanıyorlar. Gençlik ve spor bakanlığının normal masaj salonları açma, fitness salonu açma yönetmeliğinin altında oradan yararlanarak bunları açıyorlar. Başına da otizm koyuyorlar ama hemşiren yok, doktorun yok” diye konuştu.