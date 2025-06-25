Kurumun İzmir’deki Konak Pier AVM’de milyonlarca lira alacağı var: TDİ kira çıkmazında

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’nin hesapları görüşülürken, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, “Mülkiyeti kuruluşa ait İzmir’deki Konak Pier AVM’yle ilgili birikmiş alacakların önemli boyutlara ulaşması ve taşınmazın tahliyesinin sağlanamamasıyla ilgili bir sorum olacak. Burada alt komisyonda sorduğumuz sorulara verdiğiniz cevapta -en son anladığım kadarıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tahliyenin durdurulmasına karar vermiş. Şimdi, nasıl bir yol izleyeceğiz, son güncel olarak ne aşamadayız ? Bununla ilgili bilgi verirseniz sevinirim” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de, “Sayıştay raporunda geçen Ordu Limanı ve İzmir’deki tarihi Konak Pier tesisleri için bugüne kadar ödenmesi gereken kira bedeli ne kadardır ? Tahsiliyle ilgili son durum nedir? Gerekli işlem yapılmış mıdır?” sorularını yöneltti. Kira borcu duruyor TDİ AŞ Genel Müdürlüğü, milletvekillerinin sorularına yazılı yanıt verdi.

Yanıtta, Konak Pier AVM’den kira alacağının tahsil edilemediği ortaya çıkarken, şöyle denildi: “Konak Pier için toplam kira alacağı 23 milyon 357 bin 924,46 TL ve 1 milyon 398 bin 890,40 USD’dir. Alacaklarımızın tahsili için yasal yollara başvurulmuş, yargılamalar halen devam etmekte olup kesinleşip de tahsil edilemeyen bir alacağımız bulunmamaktadır. Mahkeme kararı ile Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi AŞ’nin iflasına karar verilmiş, tasfiye işlemleri halen devam etmektedir. 4 milyon 708 bin 995,94 TL TDİ payı alacağımızın tahsili için hukuki süreç takip edilmektedir.”