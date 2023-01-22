Kurusıkı tabancaları 'gerçek silaha' dönüştürdü, gözaltına alındı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen 8 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 13:12
Kurusıkı tabancaları 'gerçek silaha' dönüştürdü, gözaltına alındı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir’de bir adreste kurusıkı tabancaların namlularını açılıp satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Adrese düzenlenen operasyonda 8 tabanca, çok sayıda tabanca parçası, şarjör ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.Ö. gözaltına alındı.


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