Kuruyemiş paketlerinden 'uyuşturucu' çıktı: 4 gözaltı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:17

Güncelleme: 27.08.2024 - 13:17

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik sabah saatlerinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda kuruyemiş paketlerine konulmuş halde 25 kilo metamfetamin, 7 kilo 300 gram kokain, 55 bin 500 sentetik hap, 7 kilo 400 gram bonzai, 20 gram bonzai ham maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 258 bin 450 lira ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorgulamaları devam eden şüpheliler, ifadelerinin ardından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye çıkartılacak.